Leipzig hofft vor russischem Rückspiel auf Laimer und Kampl

Leipzig (dpa) - RB Leipzig hofft vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Europa League auf die Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Kevin Kampl und Konrad Laimer. Die Chancen seien nicht gering, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Montag auf dem Trainingsgelände des Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga.

Mittelfeldspieler Kampl hatte beim 0:0 tags zuvor auswärts gegen den VfB Stuttgart wegen muskulärer Probleme nicht im Kader gestanden, Außenverteidiger Laimer wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. Am Montag absolvierten beide Spieler individuelles Training. Sie sollen am Dienstag oder Mittwoch in die Einheit mit der Mannschaft einsteigen.

Die Leipziger müssen am Donnerstag (19.00 Uhr MEZ) beim FC Zenit St. Petersburg antreten. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in der Red Bull Arena reicht der Mannschaft von Hasenhüttl bereits ein Remis für den erstmaligen Einzug in die Runde der besten Acht.