Kampl und Laimer beim RB-Abschlusstraining vor Abreise dabei

Leipzig (dpa) - Die zuletzt angeschlagenen Konrad Laimer und Kevin Kampl haben das Abschlusstraining von RB Leipzig vor dem Rückspiel des Achtelfinales der Fußball-Europa-League mit der Mannschaft absolviert. Der seit Wochen als Außenverteidiger eingesetzte Laimer fehlte beim 0:0 am vergangenen Sonntag auswärts noch gegen den VfB Stuttgart wegen Adduktorenbeschwerden. Mittelfeldspieler Kampl hatte über muskuläre Probleme geklagt.

Auch sonst standen Trainer Ralph Hasenhüttl in der Einheit auf dem RB-Trainingsgeländer am Mittwoch drei Stunden vor dem geplanten Abflug zur Partie an diesem Donnerstag (19.00/Sky) beim FC Zenit St. Petersburg alle Spieler zur Verfügung. Die Leipziger können nach dem 2:1 im Hinspiel bereits mit einem Unentschieden den erstmaligen Einzug des 2009 gegründeten Vereins in die Runde der besten acht Mannschaften sicherstellen.

Hasenhüttl kündigte an, dass RB in der Offensive Akzente setzen und ein Tor schießen wolle. Zudem wird er mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel an diesem Sonntag in der Red Bull Arena gegen Spitzenreiter FC Bayern auch keine B-Mannschaft in St. Petersburg aufs Feld schicken.