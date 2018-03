Holstein Kiel mit Sorgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim einige personelle Sorgen. Kapitän Rafael Czichos, Mittelfeldspieler Steven Lewerenz und Angreifer Aaron Seydel drohen in der wichtigen Partie auszufallen. "Czichos und Lewerenz haben aufgrund muskulärer Probleme weiterhin individuell trainiert. Seydel war heute wieder zurück im Mannschaftstraining. Inwieweit die drei zur Verfügung stehen, steht noch nicht fest", sagte Trainer Markus Anfang am Mittwoch.

Czichos selbst ist skeptisch. "Ich weiß nicht, ob ich bis Freitag zum Spiel wieder fit bin", sagte der 27-Jährige den "Kieler Nachrichten" (Mittwoch). Czichos und der grippekranke Seydel fehlten bereits am vergangenen Samstag beim 1:1 in Bochum. In der Innenverteidigung spielte dafür David Kinsombi neben Ersatzkapitän Dominik Schmidt. Als Alternative für Seydel oder Lewerenz hat sich Tom Weilandt mit einer engagierten Leistung für weitere Einsätze empfohlen.

Holstein-Trainer Anfang erwartet im Duell des torgefährlichsten Teams mit der anfälligsten Defensive der Liga eine schwere Aufgabe. "Das ist eine erfahrene Zweitliga-Mannschaft, die viel mit langen Bällen agiert und immer Torgefahr ausstrahlt", warnte der 43-Jährige vor den Heidenheimern.