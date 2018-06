Karlsruher SC holt Stürmer Sané und Mittelfeldspieler Möbius

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat Stürmer Saliou Sané von der SG Sonnenhof Großaspach und den offensiven Mittelfeldspieler Justin Möbius vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 25-jährige Sané unterschrieb einen Vertrag bis 2020, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte.

Der in Hannover geborene Sané erzielte in der vergangenen Saison für den Liga-Konkurrenten Großaspach in 29 Partien acht Treffer und soll in Karlsruhe den Konkurrenzkampf im Angriff schüren. "Saliou kennt die 3. Liga gut und weiß, worauf es hier ankommt", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Der 21 Jahre alte Möbius erhielt einen Vertrag bis 2021. Bei den Niedersachsen kam er überwiegend in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis der Wolfsburger absolvierte Möbius drei Partien.