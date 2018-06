Karlsruher SC holt Stürmer Sané

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat Stürmer Saliou Sané vom Liga-Konkurrenten SG Sonnenhof Großaspach verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2020, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Der in Hannover geborene Sané erzielte in der vergangenen Saison für Großaspach in 29 Partien acht Treffer und soll in Karlsruhe den Konkurrenzkampf im Angriff schüren. "Saliou kennt die 3. Liga gut und weiß, worauf es hier ankommt", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.