Jena entscheidet Thüringen-Derby spät für sich

Jena (dpa) - Der FC Carl Zeiss Jena hat das Thüringer Derby in der 3. Fußball-Liga gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 1:0 (0:0) gewonnen. Die Jenaer siegten dank eines späten Treffers durch Florian Dietz (90.+1). Jena konnte sich mit dem Sieg von den Abstiegsrängen etwas absetzen, Erfurt bleibt Tabellenschlusslicht.

9650 Zuschauer sahen eine kampfbetonte Partie mit einigen guten Torchancen auf beiden Seiten. In einer hitzigen Atmosphäre zündeten beide Fanlager mehrfach Pyro-Technik, dazu versuchten einige Anhänger beider Mannschaften in den Innenraum zu gelangen. Ein großes Aufgebot der Polizei hatte die Lage im Griff, so dass Schiedsrichter Benjamin Cortus das Spiel nicht unterbrechen musste.

Dennoch sprach die Polizei davon, dass Polizisten massiv angegriffen worden seien. Es seien Steine geworfen worden. Mehrere Personen seien in Gewahrsam genommen worden. "Die massiven Angriffe auf Polizeibeamte durch Jenaer Fans setzten sich auch nach Ende des Spiels fort."

Unterdessen teilte Rot-Weiß Erfurt mit, dass Cheftrainer Stefan Emmerling ab sofort auch sportlicher Leiter des Vereins ist. "Diese Doppelfunktion erschließt uns Synergien, die in unserer gegenwärtigen Situation durchaus Sinn machen", erklärte RWE-Präsident Frank Nowag. Die Verhandlungen mit Emmerling seien seinerzeit längerfristig auf die Zukunft ausgerichtet worden - sowohl für die 3. Liga als auch für die Regionalliga. "Zu dieser Zusage stehen wir nach wie vor beide - sowohl der Verein als auch Stefan."