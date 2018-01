FC Ingolstadt verpflichtet früheren Hertha-Profi Ebert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa) - Der FC Ingolstadt hat nach einer Testphase den früheren Bundesligaprofi Patrick Ebert verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, erhält der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni. Damit kann sich Ebert ein halbes Jahr lang weiter empfehlen. Der ehemalige Jugendnationalspieler spielte viele Jahre für Hertha BSC, ehe er zu Real Valladolid und Spartak Moskau wechselte. Ebert stand dann bis zum vergangenen Sommer bei Rayo Vallecano unter Vertrag.

"In den vergangenen Tagen hat uns Patrick überzeugen können. Es wird sicherlich ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, bis er wieder bei 100 Prozent ist, aber wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen", sagte Sportdirektor Angelo Vier zum ersten Winterneuzugang, der sich im Trainingslager in Portugal hatte empfehlen können.