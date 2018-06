Viele Fans beim Public-Viewing im Südwesten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Biergarten, in der Eckkneipe, auf der heimischen Couch oder im Stadion: Tausende Fußballfans haben am Sonntag im Südwesten das erste Spiel der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verfolgt. Zum Start der Partie gegen Mexiko blieb es zunächst weitgehend friedlich, wie mehrere Polizeisprecher sagten.

Auf dem Areal der Genossenschaftskellerei in Heilbronn kamen nach Polizeiangaben 1000 Menschen zusammen. Die Veranstaltung sei aber "absolut friedlich" gestartet, sagte ein Sprecher.

Auch im Bereich der Polizei Mannheim gab es zunächst keine Probleme. In Mannheim selbst fand einem Sprecher zufolge im Eisstadion im Friedrichspark eine Übertragung für Tausende Fans statt. Im nahegelegenen Sandhausen wurde die Partie ebenfalls gezeigt - im Fußballstadion mit Platz für 8000 Fans.

Auch in Stuttgart war der Polizei zufolge zunächst "alles ruhig". Ein richtig großes Public Viewing gab es in der Landeshauptstadt nicht - dafür aber zahlreiche Übertragungen in Biergärten und Lokalen.

Das Wetter hätte aber etwas besser sein können: Vielerorts war es wolkig, in manchen Teilen des Landes hatte der Deutsche Wetterdienst auch vor Gewittern gewarnt.