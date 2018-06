Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ob Politiker, Autor oder Musiker: Vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft rechnen niedersächsische Prominente mit einem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Mannschaft. Von einer Titelverteidigung gehen etwa Scorpions-Sänger Klaus Meine und Klaus-Peter Wolf, der Autor der Ostfriesland-Krimis, aus. "Es wird nicht leicht, aber ich gehe davon aus, dass wir den Titel verteidigen werden", sagte Meine. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil geht nicht ganz so weit, sieht die Elf von Joachim Löw aber auf jeden Fall im Halbfinale. Deutschland startet am 17. Juni gegen Mexiko in die Weltmeisterschaft in Russland, die am Donnerstag beginnt.