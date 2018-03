Unbekannte drohen HSV-Team mit Kreuzen am Trainingszentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Nach der 0:6-Niederlage des Hamburger SV beim FC Bayern München haben Unbekannte die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten bedroht. Nach Angaben der Polizei sind am Samstagabend am Zaun des Trainingsgeländes elf Kreuze aufgestellt worden. Dazu wurde ein Transparent mit dem Spruch aufgehängt: "Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle!"

Kreuze und Transparent wurden entfernt. "Das ist eine Bedrohung gegen den HSV. Wir haben Ermittlungen aufgenommen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der HSV verstärkte sein Aufgebot an Ordnern rund um das Volksparkstadion. Der Verein ist entsetzt, will aber mehr Klarheit über die Hintermänner der Aktion. "Wir untersuchen derzeit noch die Umstände und den Tathergang", teilte der HSV mit.

Schon beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen war ein geschmackloses Transparent aufgehängt worden. Darauf war zu lesen: "Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt."