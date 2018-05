Seeler und Schulz hoffen auf direkten HSV-Wiederaufstieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die HSV-Urgesteine Uwe Seeler und Willi Schulz hoffen auf den direkten Wiederaufstieg ihres Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga. "Eine schnelle Rückkehr in die 1. Liga wäre der beste Weg", sagte Seeler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Verantwortlichen und die Spieler müssen sich aber darauf einstellen, dass es ein schwerer Weg wird", ergänzte der 81 Jahre alte ehemalige Spieler und Präsident des Traditionsclubs, der nach Ablauf der 55. Saison erstmals den Weg in die 2. Liga antreten muss.

"Worldcup-Willi" Schulz, einst Mitspieler von "Uns Uwe" beim HSV und in der deutschen Nationalmannschaft, ist in Sachen Wiederaufstieg optimistischer als der einstige Torjäger. "Ich hoffe und glaube, dass wir wieder nach oben kommen. Wir sind ein großer Club und unternehmen gerade große Anstrengungen, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, so dass der sofortige Wiederaufstieg möglich sein sollte", sagte der 79 Jahre alte frühere Abwehrspieler und WM-Teilnehmer.