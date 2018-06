Fußball - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Mexiko (17.00 Uhr) werden auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg Tausende Fans zum Public-Viewing erwartet. Das Areal bietet Platz für bis zu 40 000 Menschen, um die deutschen Vorrundenspiele live auf einer 126 Quadratmeter großen LED-Leinwand zu verfolgen. In diesem Jahr müssen Besucher über 16 Jahren erstmalig zwei Euro Eintritt zahlen. Grund dafür sei das Fehlen eines Hauptsponsors, teilte Veranstalter Uwe Bergmann mit.

Um lange Wartezeiten an den beiden Eingängen zu vermeiden, empfehle es sich zudem, genügend Zeit vor dem Spielbeginn für den Zutritt zum Gelände einzuplanen. Der "Fan Park Hamburg" - so die offizielle Bezeichnung - öffnet am Sonntag um 14 Uhr seine Tore. Das Areal öffnet am Wochenende jeweils drei Stunden, unter der Woche zwei Stunden vor Spielbeginn.

Den Startschuss für das Fanfest zum Auftaktspiel der deutschen Elf am Sonntag wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) um 16.30 Uhr auf der Bühne geben. In der Halbzeitpause gibt es ein Bühnenprogramm, bei dem unter anderen das Latino-Pop-Trio Hot Banditoz einen Auftritt hat.