HSV: Schon 15 000 Dauerkarten verkauft

Hamburg (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat in der ersten Woche des Dauerkartenverkaufs bereits 15 000 Saisontickets abgesetzt. Das teilte der Fußball-Traditionsclub am Donnerstag mit. In der ersten Phase, die noch bis zum 6. Juni andauert, haben die rund 26 000 Dauerkarten-Inhaber der abgelaufenen Saison die Gelegenheit, ihr Abonnement zu verlängern. Am 19. Juni soll dann der Vorverkauf für Club-Mitglieder, zwei Tage später der freie Verkauf starten.

"Wir freuen uns sehr über diese Nachfrage und setzen auch in der neuen Saison auf eine tolle Atmosphäre in unserem Volksparkstadion", wird HSV-Vorstand Frank Wettstein in der Mitteilung zitiert.

Ungebrochen hoch ist der Mitglieder-Zuwachs. Seit dem Abstieg haben fast 4000 Neu-HSVer ihren Aufnahme-Antrag unterschrieben. Damit hat der Verein mehr als 80 000 Mitglieder. Dazu gab es neun Neugründungen von Fanclubs, die unter anderem in Kanada und auf der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria ansässig sind.