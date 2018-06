Feiern bei WM: Mieterverein rät zu Rücksichtnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Zur Weltmeisterschaft dürfen Mieter in Hamburg beim heimischen Fußballgucken Emotionen und Flagge zeigen. Um keine Roten Karten vom Vermieter oder den Nachbarn zu riskieren, rät der Hamburger Mieterverein jedoch zur Rücksichtnahme. "Einer intensiven, lautstarken und zum Teil nach außen wahrnehmbaren Verfolgung der Spiele steht nichts im Wege", sagte der Vorsitzende Siegmund Chychla. Allerdings gelte auch während der vom 14. Juni bis 15. Juli laufenden WM die Nachtruhe ab 22.00 Uhr auf Balkonen, Terrassen oder in Gärten.

Die letzten Spiele der Endrunde in Russland sind für 20.00 Uhr geplant, so dass lauter Torjubel vor dem Fernseher kein Problem sein dürfte. Wer jedoch nach dem Abpfiff dann noch ausgelassen weiterfeiern will, sollte nach einer Empfehlung des Mietervereins lieber in Gaststätten oder zum Public Viewing umziehen.

Auch ihre Sympathien für das jeweilige Lieblingsteam dürfen die Mieter offen zeigen. So dürfen sie auch Fenster und Balkone mit Nationalflaggen schmücken – solange diese niemanden stören und sicher befestigt sind, teilte der Mieterverein dazu am Freitag weiter mit.