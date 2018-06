FC St. Pauli eröffnet die Saison wieder gegen Stoke City

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli empfängt am 28. Juli den englischen Premier-League-Absteiger Stoke City zur Saisoneröffnung am Millerntor. Schon vor der Saison 2017/18 hatte es eine Partie gegen den Kooperationsclub gegeben, die St. Pauli mit 4:2 gewonnen hatte. Die Anstoßzeit für das erneute Kräftemessen steht nach einer Club-Mitteilung noch nicht fest.

Trainings-Auftakt des Tabellen-Zwölften der abgelaufenen Zweitliga-Serie ist am 25. Juni. Drei Tage später bestreitet das Team von Trainer Markus Kauczinksi sein erstes Testspiel gegen eine Auswahl aus dem niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont. Weitere Tests sind am 1. Juli beim Regionalliga-Absteiger Eutin 08 und am 7. Juli bei Regionalliga-Nord-Meister Weiche Flensburg terminiert.

Vom 10. bis 19. Juli absolvieren die Hamburger ihr Trainingslager im österreichischen Maria Alm, in dessen Rahmen am 11. Juli ein Test gegen den Regionalligisten FC Pinzgau angesetzt ist. Die Gegner der Vorbereitungspartien am 14. und 18. Juli sind noch offen. Saisonauftakt ist dann am ersten August-Wochenende.