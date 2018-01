FC St. Pauli peilt gegen Darmstadt dritten Sieg in Folge an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte heute gegen den SV Darmstadt 98 den dritten Sieg in Folge erringen. Die Hamburger haben seit der Anstellung von Trainer Markus Kauczinski am 7. Dezember kein Ligaspiel mehr verloren. Nach dem Sieg am Donnerstagabend bei Dynamo Dresden haben jedoch mehrere Stammspieler wie Lasse Sobiech und Cenk Sahin Blessuren erlitten, so dass Kauczinski möglicherweise rotieren muss. Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 wartet bereits seit Mitte September auf einen Sieg in der Liga und befindet sich in Abstiegsnot. Das Millerntor-Stadion wird voraussichtlich ausverkauft sein.