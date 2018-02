Halle gelingt Heimsieg gegen den VfL Osnabrück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Der Hallesche FC hat auch sein zweites Heimspiel in diesem Jahr gewonnen. Am 23. Spieltag der 3. Fußball-Liga bezwang das Team von Trainer Rico Schmitt den VfL Osnabrück mit 1:0 (0:0). Das Tor für den HFC erzielte am Samstag vor 5571 Zuschauern Marvin Ajani in der 53. Minute. Der Hallesche FC begann schwungvoll und kam in der siebten Minute zur ersten großen Chance. Startelf-Rückkehrer Benjamin Pintol köpfte nur knapp über das Gästetor. Danach verflachte das Spiel, echte Höhepunkte blieben Mangelware.

Auch nach der Pause machte der HFC zunächst mehr Druck und konnte sich diesmal dafür mit dem Führungstor belohnen. Ajani reagierte in im Strafraum der Gäste am schnellsten und verwertete eine Hereingabe von Pintol. Osnabrück drängte im Anschluss auf den Ausgleich und kam auch durch Marcos Alvarez noch zu einigen Chancen. Die größte Gelegenheit im zweiten Durchgang hatten allerdings wieder die Hallenser. In der 80. Minute scheiterte Mathias Fetsch aber am großartig reagierenden Gästekeeper Marius Gersbeck.