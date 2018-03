Schuster fordert Weiterbildungsmöglichkeiten für Profis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa) - Kapitän Julian Schuster vom SC Freiburg fordert von der Bundesliga bessere Weiterbildungsmöglichkeiten für Fußball-Profis. "Im Fußballgeschäft ist so viel Geld im Umlauf und die Liga sollte davon etwas zur Verfügung stellen und in Kurse, Seminare oder Studiengänge investieren, die auf den Alltag eines Profi-Fußballers abgestimmt sind", sagte der 32 Jahre alte Defensivspieler in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview von t-online.de. Schuster wünscht sich dabei Angebote, "mit denen ich auch außerhalb des Fußballbereichs etwas anfangen kann".

Bestehende Angebote an Hochschulen seien für Fußballer oft nicht nutzbar. "Unser großes Problem ist es, dass wir nicht flexibel sind. Wir können beispielsweise kein Studium mit Anwesenheitspflicht machen", sagte Schuster.