Tausende beim Public Viewing in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Public Viewing in der Commerzbank-Arena in Frankfurt haben Tausende Fans den Anpfiff des ersten Spiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verfolgt. Die Veranstaltung habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um das größte Public Viewing in Hessen. Bis zu 50 000 Steh- und Sitzplätze sind dort laut Hit Radio FFH und der Stadion Frankfurt Management GmbH für Zuschauer verfügbar. Das Spiel wird auf einer rund 400 Quadratmeter großen Videowand übertragen.