Public Viewings in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin/Heringsdorf/Rostock (dpa/mv) - Zur Fußballweltmeisterschaft gibt es überall in Mecklenburg-Vorpommern wieder Public Viewings zum gemeinsamen Erleben. Besondere Orte auf einen Blick:

Die Füße im Ostseesand, den Cocktail in der Hand, chillend im Liegestuhl und den Blick aufs Meer und die Videoleinwand gerichtet: Ein besonders lässiges Public Viewing steigt am Strand von Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom. "Wir sind das einzige Public Viewing, bei dem die Leinwand nicht am Meer, sondern im Meer steht", sagt Kurdirektor Thomas Heilmann. Von Donnerstag an steigt dort an jedem Spielabend auch eine Freiluft-Fußballparty.

In der Schweriner Freilichtbühne im Schlosspark werden zunächst nur die ersten drei Spiele der Deutschen Nationalmannschaft am 17. Juni, 23. Juni und 27. Juni live übertragen. Sollte Deutschland weiterkommen, seien auch die darauffolgenden Spiele auf der Freilichtbühne zu sehen. Es gebe "konsequente Sicherheitskontrollen", verboten sind unter anderem Rucksäcke und größere Handtaschen. Die Freilichtbühne Schwerin bietet bis zu 2600 Sitzplätze und maximal 5000 Stehplätze.

Die laut Stadt vermutlich größte Veranstaltung in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) findet in der Karthalle statt. Laut Veranstalter können in der Halle bis zu 2000 Menschen Platz finden. Hier sei auch das Wetter egal. In Rostock gibt es nach Angaben der Stadt keine Public Viewings. Bei Events wie dem Hansetag oder der Warnemünder Woche gebe es allerdings Großbildschirme mit WM-Übertragungen.