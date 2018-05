Ende einer Ära: Kein neuer Vertrag für Meier in Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurts "Fußball-Gott" Alexander Meier muss nach 14 Jahren unfreiwillig Abschied von der Eintracht nehmen. Der DFB-Pokalsieger hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 35-Jährigen nicht verlängert und Meier damit aufs sportliche Abstellgleis geschoben. "Eintracht Frankfurt war über 14 Jahre meine sportliche Heimat und es hat mir immer sehr viel bedeutet, für diesen Club zu spielen", sagte Meier am Montagabend in einer Mitteilung. "Jeder weiß, dass ich gerne weiter für die SGE gespielt hätte. Aber ich respektiere natürlich die Entscheidung des Vereins."

Somit endet eine außergewöhnliche Ära, denn der Routinier war das Gesicht des hessischen Fußball-Bundesligisten. "Alex Meier ist Eintracht Frankfurt", hatte der zu Bayern München gewechselte Trainer Niko Kovac unlängst erklärt.

Meier hatte seit 2004 insgesamt 336 Erst- und Zweitligaspiele für die Eintracht bestritten, in denen er 119 Tore erzielte. "Wir wissen um die Verdienste von Alex Meier", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Er hat in all den Jahren treu zur Eintracht gestanden und tatkräftig daran mitgewirkt, dass sich der Verein nach einer schwierigen Phase zu einem etablierten und ernstzunehmenden Bundesligaclub entwickelt hat."

Der neue Coach Adi Hütter, der an diesem Mittwoch in Frankfurt offiziell vorgestellt wird, plante aber offenbar nicht mehr mit dem Stürmer, der in der Saison 2014/15 sogar Bundesliga-Torschützenkönig war. "Natürlich wissen wir, dass viele Alex auch in den kommenden Jahren im Eintracht-Trikot sehen möchten. Aber wir müssen sagen, dass wir hier aus sportlichen Gründen eine Veränderung anstreben und auf jüngere Spieler setzen möchten", begründete Bobic die Trennung.

Mit dem Tor zum 3:0-Endstand gegen Absteiger Hamburger SV hatte Meier am vorletzten Bundesliga-Spieltag nach einjähriger Verletzungspause ein Traum-Comeback gegeben. "Für einen Stürmer kann es keinen besseren Abschied geben, als vor dem eigenen Publikum, in ausverkauftem Haus einen derartigen Treffer zu erzielen", sagte Bobic dazu.

Beim 3:1-Triumph im Pokalfinale gegen Bayern München stand Meier dann nicht im Kader, durfte aber dennoch gemeinsam mit seinem Vertreter David Abraham die Trophäe entgegennehmen. "Er hat das genauso verdient", sagte Bobic. Anfang August soll Meier beim Supercup gegen Bayern München offiziell verabschiedet werden. Zudem wurde ihm ein Abschiedsspiel garantiert.

Für die Zeit nach dem Ende der Karriere, die der Stürmer nun woanders ausklingen lassen will, besitzt Meier in Frankfurt einen Anschlussvertrag. Ob als Markenbotschafter, Nachwuchstrainer oder in einer ganz anderen Rolle, kann er selbst entscheiden. "Ich fühle mich fit, habe in den vergangenen Monaten sehr hart für mein Comeback gearbeitet und möchte weiter Fußball spielen", stellte Meier klar. "Das ist für mich das Wichtigste."