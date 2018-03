Rot-Weiß Erfurt zieht Einspruch gegen Punktabzug zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Der Klassenverbleib für den FC Rot-Weiß Erfurt in der 3. Liga wird immer unwahrscheinlicher. Am Dienstagabend zog der Verein seinen Einspruch gegen den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhängten Punktabzug zurück. Dieser war ausgesprochen worden, nachdem bei der turnusmäßigen Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Liquiditätslücke entdeckt worden war. Diese konnte der Thüringer Verein in der vorgegebenen Frist nicht vollständig schließen. Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB wollte am Mittwoch den Widerspruch behandeln.

Da der Punktabzug nun rechtskräftig ist, ist das 3.-Liga-Gründungsmitglied Rot-Weiß Erfurt mit nur noch 18 Zählern abgeschlagener Tabellenletzter. Auf den ersten Nichtsabstiegsplatz fehlen den Thüringern zwölf Punkte. Erfurt hat noch zehn Spiele zu absolvieren.