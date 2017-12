Duisburger Brandtstetter wechselt zum SV Wehen Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa) - Offensivspieler Simon Brandtstetter wechselt zur Rückrunde vom Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg zum Drittliga-Spitzenteam SV Wehen Wiesbaden. Das gab der Duisburger Club am Sonntag bekannt. Der 27-Jährige hatte noch einen Vertrag bis Saisonende. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Brandtstetter spielte seit 2015 beim MSV und erzielte in 50 Pflichtspielen neun Treffer. In der laufenden Spielzeit kam der Stürmer nur in den ersten sechs Saisonspielen zum Einsatz.