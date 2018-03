Dynamo-Kapitän Hartmann zurück im Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Kapitän Marco Hartmann ist erstmals seit seiner Innenbandverletzung und rund neunwöchiger Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden zurückgekehrt. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, absolvierte der 30-Jährige am Vormittag wieder eine komplette Trainingseinheit mit dem Team. Hartmann stand zuletzt am 3. Dezember beim 4:0-Heimsieg gegen Aue auf dem Platz und laborierte zunächst an einem Muskelfaserriss, ehe er sich eine Dehnung des Innenbandes am linken Knie zuzog.

In Vorbereitung auf das Zweitliga-Duell beim FC Ingolstadt am Sonntag ließ Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus neben der Zweikampfhärte an den Schwerpunkten Passspiel und Torabschluss arbeiten. Auch in der Nachmittagseinheit, in der in verschiedenen Spielformen trainiert wurde, standen dem 58-Jährigen bis auf Sören Gonther alle Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Dresden ist derzeit Neunter der Tabelle, fünf Punkte vor dem Abstiegsrelegationsrang. Ingolstadt ist Elfter, einen Punkt hinter den Sachsen.