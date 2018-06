Dynamo Dresden startet am 25. Juni in die Sommervorbereitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Dynamo Dresden startet am 25. Juni offiziell in die Sommervorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Das gaben die Sachsen am Freitag bekannt. Zum Auftakt führt Cheftrainer Uwe Neuhaus bereits am 21./22. Juni mit seinen Spielern die üblichen sportmedizinischen Untersuchungen und Leistungstests durch.

Bis zum Beginn der Spielzeit Anfang August absolviert Dresden vom 16. bis zum 22. Juli im rheinland-pfälzischen Herxheim ein Sommertrainingslager und trifft dort in einem von insgesamt sieben geplanten Testspielen auf Drittligist 1. FC Kaiserslautern. Mit dem Sachsenligist Stahl Riesa (29. Juni), dem Oberligist Wismut Gera (30. Juni), Regionalligist Chemnitzer FC (8. Juli) und dem FSV Zwickau (14. Juli) stehen bereits weitere Gegner fest.

Für den Test am 18. Juli wird noch ein Gegner gesucht, wie auch für die Generalprobe eine Woche vor dem Hinrundenstart am 28. Juli im heimischen im DDV-Stadion.