Suspendierter Aubameyang zurück im BVB-Training

Dortmund (dpa) - Pierre-Emerick Aubameyang ist nach seiner Suspendierung in das Training von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Einen Tag nach dem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg, bei dem der Angreifer aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten stand, absolvierte er im Kreis seiner Mannschaftskollegen eine Laufeinheit. Befürchtungen, dass der exzentrische Torjäger mit einem Trainingsstreik einen Vereinswechsel schon in der Winterpause erzwingen könnte, erwiesen sich vorerst als hinfällig.

Aubameyang hatte am Samstag bei einer Mannschaftsitzung gefehlt und war deshalb von Trainer Peter Stöger für das Spiel gegen Wolfsburg suspendiert worden. Der Fußball-Lehrer stellte nach der Partie in Aussicht, dass der in Ungnade gefallene Angreifer bereits am Freitag im Duell der Borussia mit Hertha BSC wieder ins Aufgebot zurückkehren könnte.