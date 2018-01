Stöger stellt Aubameyang-Einsatz gegen Freiburg in Aussicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger hat einen Einsatz des wechselwilligen Pierre-Emerick Aubameyang im Heimspiel gegen den SC Freiburg nicht ausgeschlossen. "Er hat im Training, wie zuletzt bis zu diesem Zeitpunkt, einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, dann hat er sich für den Kader am Wochenende qualifiziert", sagte der Coach von Borussia Dortmund am Donnerstag vor der Partie gegen die Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr).

Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass der 28 Jahre alte Gabuner Aubameyang angesichts des sich weiter hinziehenden Verhandlungspokers des Fußball-Bundesligisten mit dem FC Arsenal gegen Freiburg auch spielt. Schließlich müsste der Torjäger wegen seiner Eskapaden mit großem Unmut der BVB-Fans rechnen. Laut "Kicker" (Donnerstag) könnte der Transfer sogar noch platzen, weil sich die beiden Clubs bei der Ablösesumme bisher nicht viel näher gekommen sind.

Auch vor den ersten beiden Spielen des Jahres hatte Stöger die Trainingsleistungen Aubameyangs zunächst gelobt, ehe dieser für das Spiel gegen Wolfsburg wegen einer verpassten Teamsitzung suspendiert und für die Partie in Berlin wegen mangelnden Einsatzes im Abschlusstraining nicht berücksichtigt worden war.

Nach zuletzt zwei Unentschieden strebt der BVB gegen Freiburg einen Sieg an: "Die Erwartung ist, dass wir gewinnen. Aber wir müssen mehr Möglichkeiten zu Toren nutzen", sagte Stöger, der vor dem Gegner warnte: "Das ist eine Mannschaft mit einem guten Umschaltspiel und guten Standards. Sie sind schwer auszuspielen, haben aber auch Defizite."