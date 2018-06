RB Leipzig im Pokal gegen Regionalligisten Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - RB Leipzig geht als klarer Favorit in die erste Runde des DFB-Pokals 2018/2019. Der Bundesligist erwischte am Freitagabend bei der Auslosung der 1. Hauptrunde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit dem Regionalligisten Viktoria Köln eines der leichteren Lose. Ein Pflichtspiel zwischen beiden Clubs gab es bisher noch nicht. Ein Testspiel im Sommer 2013 gewann Leipzig in der Vorbereitung auf die 3. Liga mit 3:0. Aber es kommt zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen RB-Spielern Florian Sowade, Patrick Koronkiewicz und Tobias Willers.

RB war in der Vorsaison nach einem 5:6-Elfmeter-Krimi in der zweiten Runde gegen Rekordmeister FC Bayern München ausgeschieden. 2016 war für die Messestädter nach einem 7:6 nach Elfmeterschießen gegen Zweitligist Dynamo Dresden schon nach der Auftaktrunde Schluss.

Die erste Pokalrunde wird zwischen dem 17. und 20. August ausgetragen. Das Spieldatum der Leipziger hängt auch vom Ergebnis in der ersten Qualifikationsrunde in der Europa League ab, die RB am 26. Juli und 2. August bestreitet.

Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der zweiten Pokalrunde dabei. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt.