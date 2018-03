Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Reinhard Grindel und Reinhard Rauball haben am Mittwoch im Deutschen Fußballmuseum Dortmund eine Sonderausstellung zum Thema Fußball und Ruhrgebiet eröffnet. Die Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga beteiligten sich wie der Schalker Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies vor Ort an einer Podiumsdiskussion zu gegenwärtigen und künftigen Entwicklungen des Fußballs. Diese sind auch in der Ausstellung unter den Titel "Schichtwechsel - FußballLebenRuhrgebiet" dokumentiert. Die Schau zeigt zahlreiche Werke und Filme mit Blick auf die einst enge Verzahnung von Fußball-Vereinen und Bergbau in der Kohleregion.

"Hier wird der Fußball voller Leidenschaft verfolgt. Der Fußball ist in dieser Region zu Hause", sagte Dortmund Oberbürgermeister Ullrich Sierau in seiner Begrüßungsrede. Noch in diesem Jahr wird die letzte Zeche des Ruhrgebiets in Bottrop geschlossen.