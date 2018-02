Frankfurt im Pokal-Halbfinale auswärts gegen Schalke 04

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim Bundesliga-Rivalen Schalke 04 antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. "Ich sehe die Chancen bei 50:50, weil Frankfurt eine Supersaison spielt", sagte "Losfee" Andreas Köpke. Der zweite Endspielteilnehmer wird am 17./18. April zwischen Bayer Leverkusen und Rekord-Pokalsieger Bayern München ermittelt. Das Finale steigt am 19. Mai in Berlin.