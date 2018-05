Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Höhn bis 2020 verlängert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa) - Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Fußball-Profi Immanuel Höhn bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Dies teilte der Zweitligist am Freitag mit. Der 26 Jahre alte Defensivspieler und gebürtige Mainzer war 2016 vom SC Freiburg zu den Hessen gekommen. "Immanuel hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, dass er ein Spieler ist, auf den wir uns immer zu einhundert Prozent verlassen können", sagte 98-Trainer Dirk Schuster. In der vergangenen Spielzeit kam Höhn in 19 Begegnungen zum Einsatz.