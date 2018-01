David Bergner neuer Cheftrainer beim Chemnitzer FC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat am Samstag David Bergner als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 44-Jährige unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option. Bergner tritt die Nachfolge von Horst Steffens an, der am Dienstag beurlaubt worden war. Er hatte in dieser Saison bereits den Liga-Konkurrenten und Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt trainiert, war dort aber wegen Erfolglosigkeit beurlaubt worden.