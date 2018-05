HSV-Kapitän Sakai in Japans WM-Kader

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tokio (dpa/lno) - Defensiv-Spieler Gotoku Sakai vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV steht im Aufgebot der japanischen Nationalmannschaft für die Fußball-WM in Russland. Nationaltrainer Akira Nishino berief den 27-Jährigen am Donnerstag in den Kader. Er ist einer von sieben Spielern aus der Bundesliga, die für Japan bei der WM spielen. Die Asiaten hatten am Mittwoch gegen das nicht für die WM qualifizierte Ghana mit 0:2 (0:1) verloren. Nishino hatte erst im April den Trainerjob vom Bosnier Vahid Halilhodžić übernommen.

Der HSV hatte ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt, dass Sakai seinen Vertrag bis 2020 verlängert hat. Sakai hatte schon unmittelbar nach dem erstmaligen Bundesliga-Abstieg der Hamburger nach 55 Jahren verkündet, mit dem Club in die 2. Bundesliga zu gehen.

Mit der japanischen Nationalmannschaft bestreitet Sakai vor dem Turnier in Russland noch zwei weitere Testspiele. Am 8. Juni ist die Schweiz der Gegner, vier Tage später Paraguay. Die Mannschaft um Kapitän Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt startet am 19. Juni gegen Kolumbien in die Weltmeisterschaft, weitere Gegner in der Gruppe H sind Polen (24. Juni) und Senegal (28. Juni).