Nach Überraschungscoup mit Pedersen: Eintracht-Umbau startet

Braunschweig (dpa/lni) - Zweieinhalb Wochen nach dem lange für schier unmöglich gehaltenen Absturz in die Drittklassigkeit hat Eintracht Braunschweig endlich wieder einen Trainer. Henrik Pedersen soll den Neuaufbau beim Traditionsclub leiten - ein Name, den bis zuletzt niemand auf der Rechnung hatte. Mit der Verpflichtung des 40 Jahre alten Dänen, zuletzt als Co-Trainer von Jens Keller bei Union Berlin tätig, ist Braunschweigs Sportdirektor Marc Arnold eine Überraschung gelungen. Doch damit fängt die Arbeit für den 47-Jährigen erst an.

Denn nun geht es darum, zusammen mit Pedersen eine Mannschaft zu formen, die in der 3. Fußball-Liga eine gute Rolle spielen kann. Und davon sind die Niedersachsen derzeit noch meilenweit entfernt. Hörte man in den Tagen seit dem Abstieg etwas aus Braunschweig, dann hatte dies immer etwas mit der Verkündigung von Abgängen zu tun. Jasmin Fejzic, Georg Teigl, Salim Kehlifi, Hendrick Zuck, Jan Hochscheidt, Julius Biada - sie alle sind bereits weg. Weitere Spieler wie Christopher Nyman oder Suleiman Abdullahi werden ebenfalls gehen.

Würde Pedersen seine spannende Aufgabe in Braunschweig also in diesen Tagen beginnen, hätte er keine Mannschaft zur Verfügung. Weshalb der Coach, der in der Vergangenheit die dänischen Zweitligisten Vendsyssel FF und HB Köge sowie die U19 von RB Salzburg trainierte, und Arnold nun keine Zeit mehr zu verlieren haben. "Natürlich haben wir Druck, weil wir jetzt schnell einen guten Kader zusammenstellen müssen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen", sagte der Däne bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Pedersen freut sich riesig auf seinen neuen Job. "Ich bin einfach dankbar, dass ich hier bin", sagte der neue Coach. "Angst habe ich keine."

Für Sportdirektor Arnold ist die Personalie Pedersen, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2020, nicht ohne Risiko. Geht es mit dem Dänen schief, dürfte auch Arnold keine Zukunft mehr in Braunschweig haben. Gelingt es Pedersen einen schlagkräftige Mannschaft zu formen, die entsprechend seinen Vorstellungen offensiven und auf schnelles Umschaltspiel getrimmten Fußball zeigt, ist auch Arnold gestärkt.

Damit das gelingt, müssen nun schnell Spieler her. Schließlich soll in rund drei Wochen bereits mit dem Training begonnen werden, am letzten Juli-Wochenende startet die dann hochkarätig besetzte 3. Liga in ihre neue Saison. Dann wird man sehen, wie sich Braunschweig nach der zehn Jahre langen Ära unter dem bei den Fans beliebten Trainer Torsten Lieberknecht schlägt. Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt legte die Messlatte schon einmal hoch an. "In der dritten Liga sind dieses Jahr viele gute Vereine und davor haben wir größten Respekt. Aber natürlich ist es unser Anspruch, um den Aufstieg mitzuspielen."