Eintracht Braunschweig spielt im Karnevals-Trikot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern in einem Karnevals-Trikot. Der Fußball-Zweitligist trägt nach eigenen Angaben am 4. Februar Hemden mit "karnevalistischen Elementen auf der Vorder- und Rückseite sowie mit Narrenkappen auf beiden Ärmeln". Braunschweig gilt als Karnevals-Hochburg in Norddeutschland. Beim "Schoduvel" genannten Umzug feierten im vergangenen Jahr rund 150 000 Karnevalisten.