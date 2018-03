Braunschweig befreit sich gegen Duisburg im Abstiegskampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich durch ein 3:2 (3:0) über den MSV Duisburg vorerst aus der Abstiegszone befreien können. Christoffer Nyman (18. Minute), Frederik Tingager (20.) und Suleiman Abdullahi (40.) waren am Sonntag vor 20 015 Zuschauern im Eintracht-Stadion für die Braunschweiger erfolgreich. Mit 36 Punkten sprangen die Niedersachsen in der Tabelle von Rang 15 auf Platz neun. Kevin Wolze (69.) per Freistoß und Gustav Valsvik per Eigentor (83.) verkürzten für den MSV. Die Duisburger sind nach der dritten Niederlage in Serie mit 37 Zählern Siebter.