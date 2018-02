Fußball-Zweitligist Bielefeld verlängert Vertrag mit Rehnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Torhüter Nikolai Rehnen verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der 20-Jährige einen neuen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. "Nikolai hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und sich fest in unserem Profikader etabliert", sagte Geschäftsführer Samir Arabi. Rehnen spielt seit 2007 für die Arminia.