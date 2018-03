Union Berlin will gegen Aue dritten Heimsieg in Serie landen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin steht heute (13.30 Uhr) im Ostderby gegen Erzgebirge Aue vor einem richtungsweisenden Spiel. Verlieren die Eisernen, rutschen sie weiter in Richtung Abstiegsplätze ab. Mit dem dritten Heimsieg in Serie erhalten sie ihre kleine Aufstiegschance am Leben. "Durch die letzten beiden Heimspiele haben wir Selbstvertrauen getankt. Die Gegner wissen, dass es schwer ist, bei uns Punkte zu holen", sagte Kapitän Felix Kroos. Für den verletzten Torjäger Sebastian Polter wird der Österreicher Philipp Hosiner seine Chance gegen Aue erhalten. Für beide Mannschaften ist es jeweils das 400. gesamtdeutsche Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte.