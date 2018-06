Deutsche Fußballanhänger trauern auf Fanmeile

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit Trauer und Betroffenheit haben mehr als zehntausend Fußballanhänger auf der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor die Niederlage der deutschen Mannschaft erlebt. Beim 1:0 von Mexiko in der 35. Minute machte sich am Sonntagabend Entsetzen breit. Nach dem Abpfiff herrschte dann Schweigen unter den deutschen Fans, von denen viele in weißen Nationaltrikots oder mit schwarz-rot-goldenen Fahnen erschienen waren. Mitten in der Menge direkt vor dem Brandenburger Tor tanzten allerdings zwei kleinere Gruppen: Mexiko-Fans, die Fahnen und Sombreros schwenkten und jubelten. Die Fanmeile, die am Sonntag zum ersten Spiel eröffnet hatte, leerte sich nach Spielende blitzschnell.