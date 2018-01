Philipp Max fehlt FC Augsburg weiter: Danso vor Rückkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Teneriffa (dpa) - Linksverteidiger Philipp Max fehlt dem FC Augsburg weiter im Trainingslager auf Teneriffa. Der 24-Jährige blieb auch am Freitag erkrankt im Hotel. Max hatte bereits am Donnerstag im Training gefehlt und will sich auskurieren. Ersatztorwart Andreas Luthe musste wegen Rückenbeschwerden ebenfalls im Hotel bleiben. Torjäger Alfred Finnbogason hat nicht nur weiter Probleme an der linken Achillessehne, der 28-Jährige ist nun auch erkältet.

Die Rückkehr von Verteidiger Kevin Danso ins Mannschaftstraining rückt indes näher. Der 19-jährige Österreicher macht nach einem Bänderriss im Sprunggelenk die Passübungen im Training wieder mit, bei den Spielformen fehlt der Youngster aber noch.