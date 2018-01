FC Augsburg will Schwung nach Mönchengladbach mitnehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Nach dem erfolgreichen Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga will der FC Augsburg auch auswärts seine erste Herausforderung meistern. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum trifft heute (15.30 Uhr/Sky) auf Borussia Mönchengladbach und will ihre positive Bilanz gegen den Kontrahenten fortsetzen. Von 13 Duellen mit der Borussia haben die Augsburger nur zwei verloren. Mit einem Sieg könnte Baums Team sogar an Mönchengladbach in der Tabelle vorbeiziehen. Die Rückkehr von Topstürmer Alfred Finnbogason in den Kader ist wegen Achillessehnenproblemen nicht sicher, Trainer Baum will bei dem Isländer kein Risiko eingehen.