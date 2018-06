FC Augsburg bezieht zwei Sommer-Trainingslager

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg wird sich mit zwei Trainingslagern auf die neue Saison vorbereiten. Das Team von Trainer Manuel Baum reist dazu gleich nach dem Trainingsstart am 2. Juli für eine Woche nach Mals in Südtirol. Tags zuvor kehren die Profis für den Diagnostiktag aus dem Urlaub zurück. Vom 27. Juli bis 3. August ist das zweite Camp im österreichischen Längenfeld geplant. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, fliegen die Schwaben danach nach England, wo am 4. August ein Testspiel bei Newcastle United ansteht. Wie lange der Trip auf die Insel dauert, sei noch offen.

Vor der Partie gegen den Premier-League-Verein sind bislang drei weitere Testpartien geplant. Während des Trainingslagers in Südtirol trifft der FCA am 8. Juli auf Austria Lustenau aus der 2. Liga in Österreich, am 14. Juli ist Drittligist Kickers Würzburg in Augsburg zu Gast. Am 19. Juli spielt die Baum-Truppe beim SC Olching.