Baum kritisiert Team nach 1:3 gegen Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Nach der enttäuschenden Leistung beim 1:3 gegen Werder Bremen hat der Augsburger Coach Manuel Baum seine Mannschaft scharf kritisiert. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir uns in der ersten Halbzeit schon aus der Saison verabschiedet haben. Mit 35 Punkten sieht uns ja jeder schon dem Klassenerhalt nahe. So haben wir auch gespielt", kritisierte Baum die insbesondere in den ersten 45 Minuten extrem schwache Leistung seines Team beim 1:3. In der zweiten Hälfte habe sein Team dann "teilweise zu viel und zu früh Harakiri" gespielt, monierte er am Samstag weiter. "Das werden wir morgen nochmal thematisieren, so können wir zuhause nicht auftreten."