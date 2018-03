Augsburg-Heimspiel gegen Bayern binnen Stunden ausverkauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Das bayerische Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München ist ausverkauft. Wie der Fußball-Bundesligist aus Schwaben am Mittwoch bekanntgaben, waren alle Tickets innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Das Gastspiel des Rekordmeisters in der Fuggerstadt steigt am Samstag, 7. April um 15.30 Uhr.