FC Erzgebirge Aue verliert 1:3 gegen Braunschweig

Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hat auch das zweite Spiel im neuen Jahr verloren und kommt den Abstiegsrängen der 2. Fußball-Bundesliga wieder bedrohlich nahe. Im ersten Spiel im fertig umgebauten Erzgebirgsstadion unterlagen die Auer Eintracht Braunschweig mit 1:3 (1:2). Pascal Köpke (12.) hatte die Gastgeber vor einer enttäuschenden Kulisse mit 9850 Zuschauern in Führung gebracht. Souleiman Abdullahi (13., 71.) und Domi Kumbela (35.) drehten die Partie noch in der ersten Halbzeit zugunsten der Gäste.

Aue (23) ist nun nur noch einen Punkt und einen Platz von einem Abstiegsrang entfernt. "Ja, die Alarmglocken sind an. Wir müssen jetzt aufwachen", sagte Torschütze Köpke.

Die Hausherren schienen zunächst beflügelt, hatten durch Cebiou Soukou (4.) einen ersten, gefährlichen Abschluss. Nach einem genialen Steilpasse von Clemens Fandrich tauchte Köpke alleine vor dem Braunschweiger Tor auf und traf zur Auer Führung. Es war Köpkes erster Treffer seit September.

Doch wie schon im Hinspiel glichen die Gäste umgehend aus. Der Ex-Auer Jan Hochscheidt spielte einen schönen Pass auf Abdullahi, dessen Schuss war allerdings nicht unhaltbar.

Danach begann eine temporeiche und offene Partie. Dimitrij Nazarov (18.) und Christian Tiffert (32.) vergaben gute Chancen für Aue. Braunschweig zeigte sich in dieser Phase gnadenlos effizient. Mit einem Haken verschaffte sich Kumbela (35.) Platz und schloss flach und trocken zur Führung für die Eintracht ab. Die Auer, die eigentlich etwas besser im Spiel waren, ließen sich auch davon nicht schocken. Tiffert (40.) und Fandrich (43.) vergaben noch vor der Halbzeit gute Chancen zum Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie äußerst temporeich, was allerdings auch an den beiden Abwehrreihen lag. Bei Aue machte sich vor allem das Fehlen von Dominik Wydra auf der mittleren Position der drei Innenverteidiger bemerkbar. Es fehlte merklich an Kommunikation in der Defensivreihe der "Veilchen".

Aue wirkte auch im zweiten Durchgang insgesamt etwas agiler und forscher. Die erkennbaren Offensivbemühungen führten aber zu selten zu klaren Torabschlüssen. FCE-Trainer Hannes Drews brachte in Winterneuzugang Ridge Munsy und Sören Bertram zwei frische Offensivkräfte. Erneut war Munsy direkt ein Unruheherd, doch zwei seiner Schüsse fanden ihr Ziel nicht.

Von Braunschweig war zunächst nichts zu sehen, ehe die Gäste einen Konter ausspielten. Abdullahi wurde per Steilpasse bedient, der ließ Geburstagskind John-Patrick Strauß stehen und legte den Ball an Martin Männel vorbei ins Tor. Zwar gab sich Aue in der Schlussphase nicht geschlagen, ernsthaft gefährlich wurden die Sachsen nicht mehr.