Werder-Coach hat vor Rückrundenstart noch Redebedarf

Algorfa (dpa) - Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga noch Redebedarf. "Ich will nicht den Eindruck von Zufriedenheit aufkommen lassen", sagte der Coach am Rande des am Montag endenden Trainingslagers in Spanien. "Selbst wenn das scheinbar optimal gelaufen ist, gibt es noch sehr viel zu besprechen und zu verbessern. Da werde ich mit meinem Trainerteam dranbleiben, das spürt die Mannschaft." Nach der Rückkehr aus Algorfa erhalten die Profis am Dienstag frei. Vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Hoffenheim stehen noch drei Trainingseinheiten auf dem Programm.