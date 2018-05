Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa) - Ex-Bundesliga-Fußballer Thorsten Legat (49) plant trotz seines Auftritts als Käfigkämpfer am 1. September bei der German MMA Championship derzeit keine Karriere als Kampfsportler. "Das ist nur für diesen einen Kampf", beteuerte Legat am Samstag, ließ sich aber ein Hintertürchen offen: "Danach schauen wir mal, was passiert."

Den anstehenden Fight gegen das 23 Jahre jüngere Fitnessmodel Dominic Harrison nimmt Legat dennoch "sehr, sehr ernst. Wenn er meint, mich herausfordern zu müssen, wird er schon sehen, was passiert. Ich werden trainieren, trainieren, trainieren. Fünfmal die Woche, zweimal am Tag."