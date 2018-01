Lette Pavlov löst Peppi Heiß als Eishocker-Trainer ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa) - Igor Pavlov löst den früheren Nationaltorhüter Peppi Heiß als Trainer von Eishockey-Oberligist Eisbären Regensburg ab. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der Lette wird zum zweiten Mal Trainer der Eisbären. Pavlov trainierte in der Deutschen Eishockey Liga die Kölner Haie, die Krefeld Pinguine und die Hannover Scorpions. Heiß hatte das Team vor der Saison übernommen und war am Vortag von seinen Aufgaben freigestellt worden.