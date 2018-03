Schwenningen verliert Pre-Playoffspiel nach Verlängerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben das Auftaktspiel in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga bei den Grizzlys Wolfsburg nach Verlängerung verloren. Im ersten Playoff-Spiel seit 22 Jahren unterlag die Mannschaft von Trainer Pat Cortina am Mittwoch 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) und muss am Freitag (19.30 Uhr) im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie gewinnen, um ein drittes Match zu erzwingen.

Simon Danner (16.), Torjäger William Acton (21.) und Marc El-Sayed (57.) waren für die Wild Wings in der regulären Spielzeit erfolgreich. Wolfsburgs Sebastian Furchner (4.), Christoph Höhenleitner (35.) und Brent Aubin (44.) trafen für die Gastgeber. In der Verlängerung sorgte Stephen Dixon (71.) für die Entscheidung.