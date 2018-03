Schwenningen scheitert in Pre-Playoffs an Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Villingen-Schwenningen (dpa) - Für die Schwenninger Wild Wings sind die Pre-Playoffs der Deutschen Eishocke Liga DEL zu Ende. Die Mannschaft von Trainer Pat Cortina unterlag am Freitagabend den Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) und verlor die Serie "Best-of-Three" mit 0:2. Das erste Match hatten die Wild Wings am Mittwoch mit 3:4 nach Verlängerung in Wolfsburg verloren.

Eigentlich war die Partie vor 6215 Zuschauern in der ausverkauften Helios Arena nach 21 Minuten entschieden. Nach Treffern von Sebastian Furchner (4. Minute), Stephen Dixon (13.) und Brent Aubin (21.) führten die Gäste klar mit 3:0. Doch Damien Fleury (23.) mit dem ersten Schwenninger Playoff-Treffer seit 22 Jahren und Torjäger William Acton (39.) verkürzten im zweiten Drittel auf 2:3.

Im Schlussdrittel versuchten die Wild Wings noch einmal alles, doch immer wieder war Grizzlys-Goalie Jerry Kuhn Endstation. Während für Schwenningen die Saison damit beendet ist, treffen die Wolfsburger im Viertelfinale auf die Eisbären Berlin.